Corso internazionale “Operational Sampling Course” alla Scuola Nbc

RIETI - Si è concluso presso la Scuola Interforze per la Difesa Nbc, il 20° corso internazionale “Operational Sampling Course” dedicato al campionamento operativo di sostanze Cbr (Chimiche, Biologiche, Radiologiche).

Il corso, della durata di due settimane, ha avuto lo scopo di formare il personale frequentatore all’individuazione, segnalazione, raccolta, messa in sicurezza e predisposizione per il trasporto, di sostanze di sospetta natura Cbr.

In particolare, gli insegnanti e gli istruttori della Scuola NBC hanno permesso ai discenti (italiani, ungheresi, olandesi e austriaci) di acquisire le capacità necessarie ad utilizzare la strumentazione e i materiali peculiari necessari a trattare un possibile contaminante tossico in forma liquida, solida o gassosa, rilasciato a seguito di un’azione deliberata o evento accidentale.

Il corso, tenuto in lingua inglese e destinato esclusivamente a personale già in possesso di avanzate capacità in ambito di difesa Cbr, viene tenuto in aderenza a quanto indicato dalla dottrina Nato nel delicato settore del contrasto alla proliferazione ed al disarmo dalle Armi di Distruzione di Massa.