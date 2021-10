Il Pd: «Ascensore fuori uso alla scuola Minervini, disagi per docenti, alunni e ditta che fornisce i pasti»

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 13:59

RIETI - «Ci è giunta notizia che da circa 20 giorni l'ascensore della scuola elementare Minervini è fuori uso. Tale situazione sta creando disagi al personale scolastico e agli alunni nonché pregiudizio alle classi che fanno il tempo pieno», inizia così la nota del Pd Città di Rieti e del gruppo consiliare del Pd.

«La ditta che fornisce i pasti per la pausa del pranzo, infatti, non può più trasportare i pesanti contenitori termici con le vivande ai piani superiori e deve quindi optare per soluzioni tampone con panini sino al ripristino della normale funzionalità».



«Sappiamo che gli uffici competenti del Comune sono stati immediatamente contattati dalla scuola e hanno individuato il problema. Essendo passate oltre due settimane dal sopralluogo, tuttavia, vogliamo sollecitare gli amministratori ad accelerare perché dopo gli enormi disagi e difficoltà causate dal Covid è necessario fare in modo di evitare di crearne ulteriori, ove possibile».



«I giorni passano e ci auguriamo che l'amministrazione comunale accolga questa nostra sollecitazione che nasce dalla preoccupazione derivante dal cattivo rapporto che in questi anni la Giunta Cicchetti ha dimostrato di avere con gli ascensori, come nel caso di quello di piazza Cesare Battisti».