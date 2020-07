Rieti, scuola: passaggio del testimone alla Merini tra Testa e Di Marco: «Eredità importante, ma non dimentico Contigliano»

RIETI - Irene Di Marco, come anticipato da Il Messaggero mercoledì, dal 1° settembre sarà il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Alda Merini, uno dei più vasti e popolati dell'intera città. La professoressa Di Marco erediterà la reggenza del suo omologo, la professoressa Paola Testa che dopo un anno trascorso tra l'Alda Merini e il Cirese, potrà finalmente tornare a gestire il suo Istituto Comprensivo, non meno impegnativo di quello per il quale ha accettato la "supplenza". E lunedì, con ogni probabilità, la Testa e la Di Marco si ritroveranno una a fianco all'altra presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rieti dove si definirà la ripartenza di settembre, così da non interrompere quel filo conduttore che porta direttamente alla questione relativa alle aule dell'Asi, per le quali proprio la professoressa Testa ha chiesto un'altra ubicazione.

Il ringraziamento

Ma prima di immergersi nella nuova realtà, la professoressa Irene Di Marco - scelta tra coloro che hanno deciso di partecipare alla mobilità dei dirigenti scolastici - ci tiene a ringraziare chi l'ha accolta e sostenuta nel precedente incarico, nonchè la professoressa Paola Testa per le parole spese sul suo successore.

«Ringrazio la collega Paola Testa - afferma la Di Marco - per le belle parole di stima: so di raccogliere il testimone da un Dirigente attento e molto professionale e questo renderà più agevole il mio inizio. La direzione di un scuola come l’Istituto Comprensivo Alda Merini sarà un impegno senz’altro grande, visto anche il periodo difficile, ma anche molto stimolante e so che potrò contare su tanta ottima professionalità di docenti e personale Ata».

«Certo, il pensiero va anche ai docenti e al personale dell’Istituto comprensivo Malfatti di Contigliano che ringrazio di cuore - prosegue Di Marco - con molti di loro sfumerà la dimensione professionale ma resterà quella umana e l’amicizia. Contigliano ha rappresentato una esperienza formativa professionalmente ma anche bella e ricca a livello di rapporti con gli alunni, che saluto uno ad uno!!, con le famiglie sempre attente, pazienti e molto collaborative e con tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare un’offerta formativa pregevole. Ringrazio le tre amministrazioni comunali di Contigliano, di Greccio e di Monte San Giovanni perché si sono dimostrate sempre attente alle esigenze della scuola e vicine ad essa, proprio come adesso che stiamo predisponendo insieme il complicato rientro a settembre: ogni scuola meriterebbe delle attenzioni come quelle che queste amministrazioni sanno dare alla scuola».

«E infine - conclude Di Marco - ringrazio i miei genitori che mi hanno permesso di studiare, di laurearmi e mi hanno regalato il tempo necessario per studiare sodo e diventare Dirigente Scolastico; il tempo passa e in prospettiva devo mettermi in condizione di sostenere loro, un giorno. C’è un tempo per ogni cosa».

