Magliano Sabina, educazione musicale: premiati gli studenti della scuola Sandro Pertini

RIETI - Dedizione e studio, ma anche tanta passione. E’ questo che viene richiesto ai giovani allievi delle scuole medie che si approcciano al mondo della musica che, inserita all’interno delle attività curriculari rappresenta un importante stimolo per i giovani studenti che, guidati dai maestri di musica, si avvicinano, spesso anche per la prima volta, agli spartiti e all’utilizzo degli strumenti musicali. Con il mese di maggio e gli allentamenti del post pandemia Covid-19, sono ripartiti anche i concerti musicali dal vivo e i concorsi che, per i ragazzi, rappresentano anche un altro importante obiettivo da raggiungere, quello di riuscire a concentrarsi e quindi ad esibirsi davanti ad un pubblico di ascoltatori in presenza.

E per i docenti le soddisfazioni non mancano, come nel caso della Scuola Media “Sandro Pertini di Magliano Sabina” che proprio la scorsa settimana ha visto premiati tre studenti nell’ambito del quarto concorso internazionale di esecuzione misicale che si è svolto in Umbria, a Terni, dal 6 all’8 maggio. Aurora Proietti, Aisha Chiguer e Andrea Rufini, hanno ottenuto, rispettivamente, primo e secondo premio esibendosi con il loro violino, guidati dalla professoressa Cristina Polletta. Prossimo appuntamento il 21 e 22 maggio a Campello sul Clitunno per il concorso musicale internazionale “Premio Lizori”.