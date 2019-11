© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Piccoli imprenditori crescono". È l’iniziativa dell’azienda Lombardini Kohler che inaugura la XVIII Settimana nazionale della Cultura d’Impresa di Confindustria fino al 22 novembre prossimo aperta ad una serie di eventi realizzati dalle aziende italiane. Nel calendario, c'è “Vi teniamo d’occhio. Kohler e i futuri talenti” dedicato agli alunni della scuola primaria e realizzato insieme ad Unindustria."Una intera classe della scuola Eugenio Cirese di Rieti - spiega una nota - sarà ospite mercoledì 13 novembre dalle 9.00 alle 12.30 nell’azienda produttrice di motori al Nucleo Industriale. Un’apertura straordinaria per i più piccoli che potranno visitare l’azienda e conoscere in particolare tutti i mestieri svolti all’interno dello stabilimento, spiegati nel linguaggio dei più piccoli direttamente dal management dell’azienda, dai responsabili delle Risorse Umane, della comunicazione dello stabilimento madre di Reggio Emilia e dalle stesse maestranze, impegnate a far conoscere professioni e prodotti realizzati.Un percorso didattico e pratico costruito attraverso una serie di pit stop dedicati agli alunni e puzzle da comporre per arrivare a conoscere la realtà del mondo del lavoro. Al termine della visita gli studenti della scuola Eugenio Cirese si ritroveranno nella sala riunioni della Kohler impegnati in un circle time dove i piccoli imprenditori di domani potranno tirar fuori la loro esperienza: l’azienda vorrà conoscere da loro punti di forza e punti deboli dello stabilimento, dei prodotti, visti dai bambini con uno sguardo puntato all’ambiente e alla sostenibilità.Si tratta di una assoluta novità sia per l’azienda che per la scuola primaria. Nel 2018 Lombardini Kohler aveva preso parte come ogni anno alla Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria dedicando un evento alla scuola secondaria di secondo grado con l’Istituto Celestino Rosatelli alle prese con la costruzione dell’areo dedicato al celebre ingegnere aeronautico".