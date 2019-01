© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giovedì 24 gennaio, alle 15.30, nell'aula magna dell'Istituto d'istruzione superiore Carlo Rosatelli di Rieti si terrà un convegno organizzato dalla Federazione Uil Scuola Rua e dall'Irase nazionale, l'istituto di ricerca e formazione del sindacato."Il tema scelto "Nella Comunità educante….Alternanza scuola-lavoro" - spiega una nota - è di sicuro interesse per il mondo della scuola sia per gli ospiti che per i relatori , tra cui vari esponenti del mondo del lavoro, dirigenti scolastici, docenti e studenti. Francesca Ricci (Ufficio stampa Uil Scuola nazionale) modererà una tavola rotonda su "Alternanza e Comunità: le prospettive". Sarà presente anche Fabrizio Proietti del Miur, responsabile del settore alternanza scuola-lavoro, che, in linea con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019, relazionerà sul passaggio "dall'alternanza scuola-lavoro ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". A Noemi Ranieri(Segretario nazionale Uil Scuola) il compito delle conclusioni del Convegno".