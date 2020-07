Rieti, Scuola-Lavoro, riaperte le candidature al Premio Storie di Alternanza

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti informa che a seguito della ripresa delle attività economiche e al riavvio delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, previsto per il prossimo 14 settembre, Unioncamere ha previsto che la sessione I semestre 2020 del Premio “Storie di alternanza”, precedentemente sospesa, verrà riaperta.

Si ricorda che Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane tra cui quella di Rieti con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Sarà quindi possibile per gli Istituti scolastici operare in piattaforma con le seguenti tempistiche: 7 settembre 2020 apertura della piattaforma www.storiedialternanza.it finalizzata al completamento delle candidature già inserite entro il 21 aprile 2020 ed inserimento di nuove candidature da parte degli Istituti scolastici; 23 ottobre 2020 ore 17.00 chiusura della piattaforma www.storiedialternanza.it per la modifica/inserimento delle candidature da parte degli Istituti scolastici.

La Camera di Commercio svolgerà le attività finalizzate ad individuare i vincitori di livello provinciale.

Il 26 novembre 2020 si terrà invece la Premiazione nazionale in occasione dell'edizione 2020 della manifestazione “Job&Orienta” che si terrà in modalità “a distanza” tramite piattaforme digitali.

Per ogni informazione e supporto è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti o l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti al numero 0746/201364 e all’indirizzo email azienda.rieti@ri.camcom.it.

