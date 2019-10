© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Entro il 21 ottobre gli istituti scolastici reatini potranno candidarsi al Premio “Storie di Alternanza”, l’iniziativa di Unioncamere, promossa localmente dalla Camera di Commercio Rieti, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’Alternanza Scuola-Lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.Il Premio intende contribuire ad accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento, attivare una proficua collaborazione tra le scuole, le imprese e gli enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso la realizzazione di video-racconti che descrivano le attività svolte e le competenze maturate nel progetto di alternanza, grazie anche al supporto dei tutor scolastici e aziendali, sempre più protagonisti delle esperienze degli studenti.Come le precedenti, anche la nuova edizione prevede 2 categorie di concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali) e 2 sessioni, con candidature possibili, rispettivamente, dal 9 settembre al 21 ottobre 2019 e dal 3 febbraio al 20 aprile 2020, per premiare i progetti di alternanza realizzati a partire dall’anno scolastico 2018/2019.Le Camere di commercio effettueranno una selezione dei video presentati tramite la piattaforma www.storiedialternanza.it e conferiranno riconoscimenti a livello locale. I vincitori dei premi locali saranno candidati al concorso nazionale, che prevede tre riconoscimenti per la categoria Istituti Tecnici e professionali e altrettanti per i Licei. Unioncamere premierà inoltre con una menzione speciale, assegnata in accordo con Federmeccanica, un video racconto incentrato sul settore della meccatronica per il quale sarà possibile effettuare un tirocinio extracurriculare retribuito, della durata di tre mesi, presso una medio-grande impresa del settore dal profilo internazionale e impegnata in investimenti 4.0. Inoltre è prevista una speciale premiazione per il ruolo del tutor aziendale per le qualità formative particolarmente apprezzate da studenti, docenti e imprese nell’ambito del percorso di alternanza.Le premiazioni nazionali si terranno a Verona, il 28 novembre in occasione di Job&Orienta 2019, e a Roma, presso la sede di Unioncamere, nel mese di maggio 2020. Il regolamento completo e tutta la modulistica sono scaricabili dal sito camerale al link http://www.ri.camcom.it/P42A3379C914S173/Premio-Storie-di-Alternanza-III-Edizione.htmPer ogni informazione e supporto è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti o l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti al numero 0746/201364 e all’indirizzo email azienda.rieti@ri.camcom.it.