RIETI - I lavori erano terminati da poco, ma oggi è caduto un pezzo di intonaco, mentre gli studenti erano in classe.



E' successo alla succursale Sacchetti Sassetti del liceo Pedagogico, edificio di proprietà del Comune, con i lavori, per un costo complessivo di 98mila euro, eseguiti dalla Provincia.



Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, ma resta il fatto che con i lavori da poco conclusi e a una settimana dal rientro nella sede, si è verificato un problema. Il piano è stato chiuso ed è in corso un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA