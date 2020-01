© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato 25 gennaio, dalle 8.30, presso il Liceo Scientifico di Rieti si svolgerà la nona edizione dello “Jucci Day”, tradizionale ma sempre nuova occasione ed esperienza per un incontro tra gli ex studenti e i giovani che oggi frequentano il liceo reatino.Gli ex studenti torneranno tra i banchi della scuola in cui sono cresciuti per raccontare e condividere le proprie esperienze post liceo, sia di carattere professionale che “umano”.Il tutto si svolgerà con la formula del dialogo in classe. Ogni aula sarà dedicata ad una determinata area tematica, a seconda del profilo degli ex studenti che stanno aderendo, e i giovani potranno girare tra le aule, ascoltare la voce di chi li ha preceduti e fare domande di qualsiasi tipo. L’obiettivo è fornire ai ragazzi importanti consigli e incoraggiamenti per affrontare al meglio alcune delle scelte che si troveranno a fare in futuro.Stefania Santarelli, Preside dell’Istituto, dichiara: “Siamo orgogliosi che lo Jucci Day stia diventando una tradizione per il nostro liceo. Sono ormai centinaia gli ex studenti, molti dei quali oggi vivono fuori città, che hanno partecipato a questa manifestazione. Sarà una grande opportunità per i ragazzi del nostro Liceo, che hanno dimostrato il desiderio di ascoltare le storie di uomini e donne che anni fa sedevano sui loro stessi banchi”.La giornata sarà anche l’occasione per rivisitare luoghi e incontrare professori e persone con cui si sono condivise alcune delle esperienze più significative della propria adolescenza.Gli ex studenti dello Jucci interessati possono contattare per partecipare alla giornata l’email ridani@libero.it.Con questa edizione si consolida il rapporto tra il liceo C. Jucci e gli ex alunni, che da diversi anni cooperano con la scuola in iniziative a beneficio degli studenti, attraverso due associazioni: Sogna&Realizza (www.sognaerealizza.com) e l’Associazione ex studenti.La Associazione ex studenti, in occasione dello Jucci day lancerà il programma, coordinato da Giulia Giorgiolivieri, di ben 11 seminari e incontri tematici, che si svolgeranno nella scuola da Febbraio a Aprile, su svariati temi a cura di esperti dei rispettivi settori.La Associazione “Sogna&Realizza”, che ormai ha varcato i confini cittadini per mettere piede in 2 licei milanesi, invece, nel corso dello Jucci day inizierà a gettare le basi per strutturare alcuni progetti proposti dai ragazzi che saranno oggetto di competizione alla fine dell’anno scolastico.