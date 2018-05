RIETI - Nella mattinata odierna il Comandante della Scuola Interforze per la Difesa Nbc di Rieti, Generale “B” Sossio Andreottola, si è recato in visita alla Questura di Rieti, accolto dal Questore Dottor Antonio Mannoni.

L’incontro, si colloca nell’ambito della diuturna collaborazione tra l’Istituto militare Interforze di Rieti e l'autorità tecnica provinciale di pubblica sicurezza e va a incrementare ulteriormente i già solidi rapporti istituzionali esistenti, che hanno consentito, tra l’altro, nello scorso mese di aprile, lo svolgimento all’interno della struttura militare reatina di una parte della cerimonia provinciale del 166° anniversario della fondazione della Polizia.



Da rimarcare, inoltre, l’importante ruolo svolto dalla Scuola Interforze per i Dirigenti, i Funzionari e per tutto il personale della Polizia di Stato che frequenta, periodicamente, i corsi di formazione previsti per il contrasto ad eventuali attacchi terroristici di natura nucleare, batteriologica o chimica.

Il Questore di Rieti, alla presenza di tutti i Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato in servizio nella sede reatina, ha voluto ringraziare personalmente il Generale Sossio Andreottola per la professionalità e la collaborazione sempre fornita alla Questura di Rieti dal personale dell’Ente militare, fiore all’occhiello della Nazione per la formazione del personale interforze.

Martedì 8 Maggio 2018



