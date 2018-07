RIETI - Le Segrteterie Provinciali Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda, comunicano i dati relativi alle immissioni in ruolo del personale della scuola per l'a.s. 2018/19 così suddivisi:

INFANZIA POSTO COMUNE N. 38

PRIMARIA POSTO COMUNE N. 22

INFANZIA SOSTEGNO N. 4

PRIMARIA SOSTEGNO N. 4

COMUNE I GRADO N. 47

COMUNE II GRADO N. 70

SOSTEGNO PRIMO GRADO N. 15

SOSTEGNO II GRADO N. 2

I posti saranno suddivisi, salvo eventuali recuperi o graduatorie esaurite, per il 50% dalle GM CONCORSO e per il restante 50% dalle GAE

Ora si attende il calendaro delle convocazionii da parte dell'USR Lazio dell' USP di Rieti

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA