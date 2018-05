di Daniela Melone

RIETI - Dopo gli studi sui banchi del Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto per la giovane Sara Tittarelli, oggi 21 enne, si sono spalancate le porte di un mondo affascinante e che in tanti sognano: le navi da crociera. Oggi lavora a bordo di una delle più belle, la Costa Diadema, navigando nel mediterraneo occidentale e toccando porti come Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo. A gennaio, con il freddo, volerà in sud America per cominciare una nuova avventura.

Oggi la giovane è grata per la formazione ricevuta, che le permette di avere un ottimo stipendio.

Fin da piccola amava viaggiare, Sara, che è sempre stata uno spirito libero con la voglia di vedere il mondo. Lavorando come estetista a bordo di una nave ha coronato il suo sogno.

Prima di intraprendere il percorso formativo di estetica ha frequentato il liceo linguistico che, pur non avendo terminato, le ha permesso di conoscere tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo, di grande aiuto per la vita a bordo.



“Fondamentale è stata la formazione ricevuta al Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto, dove ho ricevuto un ottima base – racconta la giovane – Ho avuto la possibilità di studiare con un team meraviglioso. Oltre agli incontri frontali ho ricevuto anche lezioni di vita e ancora oggi sono grata alle mie professoresse, gli voglio bene e con alcune ci sentiamo ancora. Insieme abbiamo viaggiato molto, in particolare con la professoressa Franceschini, è stata fondamentale in questo mio percorso ed è venuta a trovarmi anche a Londra”.

In Inghilterra Sara ha frequentato la Steiner Academy, accademia che prepara a lavorare sulle navi più prestigiose.

“E’ stato un percorso molto duro – ricorda la giovane - cominciato dopo un colloquio superato a Milano. A marzo sono partita per Londra, studiavo tutto il giorno, eravamo sottoposti ad esami costanti e sempre in inglese, una grande mole di stress. Al termine mi hanno assegnato alla Costa Diadema, la nave più moderna, che può accogliere 5000 passeggeri e 1500 persone di equipaggio”.

A bordo di questa nave Sara vivrà nove mesi, lavora nella Samsara Spa, 6.200 mq su quattro livelli, lei è specializzata nell’utilizzo di un macchinario. Le sue colleghe sono 19, di cui solo 2 italiane.

“Il lavoro non è semplice, si comincia alle 8 e si finisce alle 22, in media 14 ore al giorno. Avere contatti 24 ore su 24 con i tuoi colleghi spesso di nazionalità differenti può essere bello, ma a volte anche difficile. Condivido la cabina con una ragazza russa che lavora al casinò. La fatica è però ripagata dallo stipendio, molto buono”.

Due anni fa Sara, allora studentessa del corso di estetica, era a bordo di una nave durante un campo scuola promosso dall'Istituzione Formativa di Rieti. “Ero passeggera e oggi mi ritrovo a far parte dell’equipaggio, una cosa straordinaria. Il lavoro mi ha permesso di unire le mie due più grandi passioni, viaggiare e fare l’estetista. Dal futuro non so cosa aspettarmi. Credo che il presente scriva il futuro, sono una persona dinamica e in cerca di avventure utili a farmi crescere dal punto di vista personale e lavorativo. Non mi accontento mai ed è forse questo lato del mio carattere, insieme alla formazione ricevuta, ad avermi portato dove sono ad appena 21 anni”.

