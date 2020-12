Forano, guasto a una conduttura d'acqua: la scuola deve chiudere

RIETI - Manca l'acqua corrente. I bambini delle scuole non possono restare a scuola. Mattina di disagio per i genitori dei piccoli studenti del plesso di Forano. A causa di una rottura lungo la condotta principale tutti gli utenti si sono ritrovati con i rubinetti a secco. Impossibile, dunque, per la scuola, svolgere la regolare attività didattica mantenendo centinaia di bambini nell'edificio senza poter utilizzare regolarmente i servizi igienici.

Per tale ragione la Scuola ha deciso di restare chiusa, certamente per oggi, e di rimandare tutti i bambini a casa. Sul posto sono già intervenuti i tecnici di Aps che stanno cercando di individuare la rottura che, con molta probabilità, potrebbe essere stata provocata da uno smottamento a seguito delle piogge copiose che da giorni si stanno abbattendo sulla zona. Disagi simili stanno interessando anche altri comuni della Bassa Sabina.

