RIETI - Oltre mille studenti suddivisi in 60 classi e 10 indirizzi di studio. È la comunità del polo didattico di Poggio Mirteto (nella foto d’Archivio), un paese, o anche di più se rapportato alla realtà del Reatino e, come tale, il suo amministratore, la dirigente Maria Rita De Santis, è arrivata puntuale con un provvedimento sull’avvio, da oggi, della didattica a distanza integrata. La novità che subentra alla Dad, con cui nel lockdown sono state garantite le lezioni. Da venerdì, la scuola ha inviato a tutte le famiglie la circolare di applicazione della nuova didattica mista in avvio dal 26 ottobre e fino a nuove disposizioni che prevede, in presenza, tutti i giorni, le sole lezioni delle prime e quinte classi di ogni indirizzo. Per le seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi, invece, la didattica sarà in presenza una settimana alternata a quindici giorni di lezioni da remoto, da casa.

Le modalità

Da oggi al 30 ottobre ci saranno le seconde tra i banchi, mentre i colleghi delle terze e delle quarte resteranno a casa; dal 2 al 6 novembre sarà la volta delle terze in classe, dal 9 al 13 novembre delle quarte. E così a seguire almeno fino al 4 dicembre, che per ora è l’ultima data indicata nel calendario contenuto nella lettera. Accanto a tutta questa disposizione poi, ci sarà sempre lo “spettro” della quarantena; come previsto dai protocolli, le classi in cui studenti o docenti siano stati posti in quarantena, attueranno la didattica a distanza fino a quando non sarà concesso loro e certificato il rientro da Asl e medico curante. Le lezioni saranno svolte dai docenti da scuola e ogni consiglio di classe concorderà le ore di lezioni sincrone. Gli studenti saranno chiamati a collegarsi da casa per un massimo di 20 ore settimanali live, mentre il resto delle ore sarà in modalità asincrona, attraverso il caricamento materiali come filmati, schemi e mappe. Dovranno ancora attendere qualche giorno, invece, alunni e famiglie degli studenti del “Sandro Pertini” di Magliano Sabina. Per decidere chi, come e quando seguirà le lezioni in presenza e chi da casa, il dirigente scolastico ha convocato un collegio dei docenti per domani pomeriggio. L’idea potrebbe essere di alternare Dad alle aule sulla base delle ore di laboratorio.

