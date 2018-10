L'ORDINANZA DEL COMUNE

RIETI - Porte chiuse per tutti gli stamattina alla “Sacchetti Sassetti”, nonostante i Vigili del Fuoco dopo il crollo del controsoffitto in un’aula del primo piano avvenuto nella tarda mattinata di ieri avessero indicato solo due piani dell’edificio da chiudere, il primo e il quarto.Ma il consiglio d'istituto dell’Elena Principessa di Napoli, riunitosi nel pomeriggio di ieri, ha deliberato di non far entrare nessuno nella succursale ed ha avanzato richiesta formale al sindaco Cicchetti (l’immobile é del Comune) di emettere un’ordinanza di chiusura. Dalla Provincia - che ha la competenza sull’edificio ospitando una scuola superiore - é arrivato un sostanziale avallo alla richiesta anche in considerazione dell’allarme ingenerato dal nuovo crollo, il secondo in un mese. A questo punto però bisognerà trovare spazio non più per le “sole” 12 classi formalmente sgomberate venerdì ma ma per tutte le 22 sistemate nella “Sacchetti Sassetti”. La chiusura dell’edificio era stata chiesta dal comitato genitori “Filippo Sanna” già all’indomani delle scosse del 2016 e 2017, e da ultimo il 15 settembre scorso durante un’assemblea pubblica in Comune. Ma in quell’occasione l’assessore comunale Antonio Emili aveva detto di non avere evidenze che attestassero l’inagibilità della struttura e quindi titolo per chiuderla.Il Sindaco firma l’ordinanza di chiusura temporanea dell’ex convitto “Sacchetti Sassetti”.Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato oggi un’ordinanza di chiusura totale del piano terzo e quarto fino a collaudo dei lavori di ripristino delle strutture orizzontali secondarie (nonché dei piani terra, primo e secondo in via precauzionale ovvero per interferenza con l’instaurando cantiere) del fabbricato di Piazza Mazzini, sede della succursale del Liceo Pedagogico di Rieti, ex convitto “Sacchetti Sassetti”.La decisione è maturata a seguito della comunicazione del Dirigente della Provincia di Rieti – Settore Servizi Tecnici Uifficio Edilizia Scolastica – Ing. Sandro Orlando del 12 ottobre 2018, nella quale si specifica che “le strutture principali dell’edificio non risultano né danneggiate né pericolanti anche grazie ai lavori eseguiti negli ultimi anni (pre e post Amatrice 2016); tuttavia si è riscontrato uno stato di degrado in alcune delle strutture secondarie orizzontali, tipo controsoffitti, tali da richiedere la sostituzione o eliminazione”. “E’ arrivata finalmente la certificazione che richiedevamo da tempo – dichiara il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti – e che ci ha consentito di emettere l’ordinanza”.