RIETI - Riunione in Provincia per trovare aule alternative alle 22 chiuse al liceo Pedagogico, dopo il crollo di intonaco e calcinacci. Aule disponibili, una ventina, sono state trovate, ma tra mattina e pomeriggio e rimane il no degli studenti al doppio turno: le provenienze dono da una cinquantina di Comuni e dall'area romana e a volte il trasporto pubblico, negli orari delle lezioni con doppio turno, non ci sarebbe.

Tra le ipotesi al vaglio il palazzo che ospitava la sede della Banca d'Italia e Palazzo San Rufo.



