RIETI - Il gruppo consiliare in Comune di Rieti Città Futura denuncia in una nota il crollo di un controsoffitto al quarto piano del liceo pedagogico.



«A causa del crollo di un controsoffitto del quarto piano della succursale del liceo Pedagogico presso la sede della Sacchetti–Sassetti, gli alunni del quinto anno sono stati trasferiti presso il Polo che ospita la Sabina univesitas e il Cat Geometri. Tale operazione - si legge in una nota di Rieti Città Futura - è avvenuta nel più assoluto silenzio di colore che, a pochi mesi dalle scorse elezioni, gridavano ogni giorno sul tema della sicurezza scolastica e senza che gli studenti stessi e i genitori, fossero informati per tempo. Ci attiveremo immediatamente per assumere tutte le informazioni necessarie e intraprendere le opportune azioni».

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39



