RIETI - Partito nelle scuole del Lazio il progetto didattico “La Storia Com’Era”, evento che promuove il territorio con i suoi beni artistici e storici attraverso la realtà virtuale e i caschi Vr (visori per realtà virtuale). Sono la storia e il territorio del Lazio con i suoi beni architettonici i protagonisti del progetto, serie di incontri tematici che andranno avanti fino al 5 marzo, presentando attraverso la realtà virtuale e i caschi Vr riproduzioni di luoghi e monumenti del Vaticano, della Roma imperiale e della Viterbo medievale. Il progetto si rivolge ai ragazzi dai 12 ai 18 anni delle scuole secondarie di I e II grado di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti e a quei ragazzi delle stesse province che difficilmente potrebbero accedere autonomamente a questo tipo di tecnologia.

Il risvolto locale

Per il Reatino la scuola individuata, unica realtà della provincia, è quella dell’Istituto comprensivo statale di Montasola - Casperia dove, oggi e domani, approda il progetto che è promosso dall’associazione Ciao Lab con il contributo della Regione Lazio e che vuole facilitare uno degli aspetti più difficili dell’apprendimento di materie come la storia e l’archeologia, ovvero il fatto di non poter fare esperienza diretta sui luoghi e di non poter prendere atto in forma diretta dei modi di vivere dell’epoca antica. Il progetto valorizza tre siti storico-archeologici attraverso percorsi di realtà virtuale con visore: il Vaticano attraverso una ricostruzione storica in 3d animata , dal I secolo d.C. arriva fino al Rinascimento, con luoghi quali gli Orti di Agrippina, il Circo di Caligola, il Circo di Nerone, la Necropoli, la Tomba dell’Apostolo Pietro, la Basilica di Costantino, la Basilica di San Pietro nel Rinascimento, il Mausoleo di Adriano e Castel Sant’Angelo. La Roma imperiale con una ricostruzione storica dal Colosseo al Circo Massimo, con particolare attenzione per il Ludus Magnus, il Foro di Augusto, il Foro di Traiano, il Teatro di Marcello, l’Insula e il Colosseo e il Circo Massimo e infine Viterbo attraverso il primo e attualmente unico video 3D animato per visori Vr della città della Tuscia, per la quale è stata ricostruita una stratificazione storica della città dal Neolitico al Medioevo, con particolare attenzione a piazza del Plebiscito e la Macchina di Santa Rosa, piazza del Gesù e l’uccisione di Enrico di Cornovaglia, piazza del Duomo e il Conclave.

