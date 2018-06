di Christian Diociaiuti

TORNEO

RIETI - Soddisfazioni importanti per la scuola calcio del Rieti. A partire dalla scelta della Roma di chiamare 4 piccoli calciatori amarantocelesti. Quella del Rieti è una scuola calcio affiliata ai giallorossi, che nei giorni scorsi hanno anche assistito a un allenamento plenario. La scorsa settimana hanno effettuato una serie di sedute di allenamento ai campi del Centro Sportivo Acquacetosa con i loro pari età giallorossi sotto gli occhi attenti degli istruttori giallorossi: si tratta di Leonardi Radu (2011), Andrea Boncompagni (2010), Lorenzo Chiattelli (2010) e Iva Giovanrosa (2010). «Una bella soddisfazione per la nostra scuola calcio – è il commento di Gennaro Isaia, responsabile della scuola calcio reatina - che vede premiati in questo modo l’impegno ed i sacrifici profusi per ottemperare a tutti i requisiti richiesti dalla società capitolina per proseguire l’affiliazione e stringere ulteriormente i rapporti instaurati fino ad oggi».Un’altra soddisfazione per gli amarantocelesti arriva dalla qualificazione alla Festa Finale Regionale della categoria Esordienti Fair Play. Quest'anno è toccato ai 2005 guidati da mister Piero Lunari che, nella fase provinciale al Ciccaglioni, hanno superato brillantemente i pari età della Sabina e del Cantalice. Nel corso del triangolare, i giovani amarantocelesti hanno prevalso per 3 a 0 sulla Sabina guidata da mister Turchetti e per 1 a 0 sul Cantalice di mister Desideri. Entrambi gli incontri sono stati vinti agli shoot-out. «Faccio i complimenti ai ragazzi ed al mister Piero Lunari – commenta Isaia – è stato un anno ricco di soddisfazioni per questo gruppo che, nonostante le difficoltà iniziali, ha dimostrato il proprio valore grazie anche all'inserimento di qualche 2006 che si è rivelato un valore aggiunto. Ora aspettiamo di conoscere luogo e data della festa finale».