Nasce una nuova scuola calcio in Sabina: Usd Montopoli annuncia l'accordo con Real Sabina

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:51

RIETI - Nasce una nuova Scuola Calcio in Sabina, a Montopoli. La USD Montopoli ha annunciato che al “Gaetano Rinalduzzi” lo storico impianto montopolese (nella foto), da settembre tra i protagonisti ci saranno anche i ragazzini della neonata Scuola Calcio nata in collaborazione con la Asd Real Sabina di Gavignano.

«È con orgoglio, felicità e soddisfazione – spiegano i dirigenti della Usd Montopoli attraverso una nota - che annunciamo, il raggiungimento di un accordo con la Asd Real Sabina, società sportiva già molto attiva nel settore giovanile, per realizzare una Scuola Calcio per bambini e bambine dall'età di 4 anni in poi, con base e campo di allenamento il comunale "Gaetano Rinalduzzi" di Montopoli, a partire dal mese di settembre. Naturalmente il tutto sarà curato da tecnici e istruttori qualificati, in particolar modo, Responsabile della scuola calcio sarà Elena Angelelli, che già cura, e coordina con passione e dedizione quella che è a tutti gli effetti una scuola di formazione di calcio, punto di riferimento della Bassa Sabina. A breve daremo comunicazione di alcune giornate di prova, i famosi "Open day", in formula gratuita dove tutti i bambini proveranno le loro attitudini col gioco del calcio”. La Usd Montopoli annuncia inoltre ci saranno altre novità che accompagneranno la nascita della Scuola Calcio e che verranno annunciate nelle prossime settimane».