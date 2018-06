di Christian Diociaiuti

RIETI – Si chiude con risultati positivi la stagione della scuolacalcioamarantoceleste: successo nella festa finale regionale la stagione degli Esordienti della scuola calcio del Football Club Rieti. Si è svolta a Monterosi, nel Viterbese, mercoledì 20 giugno la festa finale regionale per gli Esordienti amarantocelesti guidati per l'occasione dal duo di tecnici reatini formato da Luigi Masci e Renato De Dominicis, mentre il tecnico Piero Lunari era fuori per impegni personali. I giovani calciatori reatini hanno affrontato i padroni di casa del Monterosi e i parità dell’Astrea, pareggiando con i viterbesi e vincendo contro i capitolini biancazzurri. “È stato l'ultimo impegno ufficiale di una stagione calcistica lunghissima – spiega a margine dell’evento Gennaro Isaia, responsabile della scuola calcio del Football Club Rieti – ma ricchissima di soddisfazioni. Faccio tantissimi complimenti ai nostri ragazzi, a tutti i genitori e agli istruttori di tutta la scuola calcio, sempre corretti in ogni manifestazione”.

