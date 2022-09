La scuola di Borgorose ottiene 57mila euro per migliorare rete internet. Calisse: «Grande traguardo per gli studenti»

RIETI - L’Istituto Omnicomprensivo di Borgorose, a seguito della partecipazione ai progetti europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), ha ottenuto un finanziamento di 57.000 euro per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless.

«Un vero orgoglio per me, da sindaco, ma anche per tutta l'amministrazione comunale, da sempre vicina alla scuola - ha commentato il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse - Un grande obiettivo raggiunto, così tutti gli edifici scolastici saranno dotati di un’infrastruttura di rete, capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. È una possibilità per i nostri studenti di poter contare oggi e per il futuro su una tecnologia avanzata».

La realizzazione dell’intero intervento tecnico è stata possibile grazie all’amministrazione comunale che ha dotato l’intero comune di Borgorose di fibra ottica.