RIETI - Nuovo colpo di spugna nel mondo della scuola: vanno cancellate entro quattro mesi tutte le immissione in ruolo dei docenti diplomati magistrale destinatari delle sentenze negative del Consiglio di Stato. La richiesta arriva dal ministero dell’Istruzione ed è rivolta agli Uffici scolastici regionali. A darne notizia è il sindacato autonomo Anief che annuncia battaglie legali.

Nel Reatino coinvolte quasi 100 maestre di scuola materna ed elementare in possesso del solo diploma magistrale.



