RIETI - La Provincia ha deciso di trasferire i 180 studenti dell’Elena Principessa di Savoia dall’esilio forzato al Nucleo industriale.

Intanto arriva il via libera sui moduli per i 1.200 alunni i cui edifici saranno sottoposti ad adeguamento sismico.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDi' 7 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA