Giovani in musica, studenti dell'Alda Merini di Rieti protagonisti del concorso online di Montagnana

RIETI - A conclusione di un anno scolastico passato negli ultimi mesi a festeggiare i propri successi musicali, non poteva mancare un’ultima soddisfazione per gli alunni dell’indirizzo musicale. A scuola conclusa, mentre alcuni di loro si cimentavano negli esami di fine corso, sono stati resi noti i risultati del concorso online “Giovani in musica” di Montagnana (Padova). La partecipazione degli alunni dell’indirizzo musicale è stata massiccia, a dimostrazione dell’interesse verso lo studio della musica e della partecipazione mostrata nel corso dell’anno alle lezioni di strumento. Al concorso hanno infatti partecipato ben quarantadue degli alunni e delle alunne iscritte al corso musicale della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Merini, tra solisti ed ensemble, distribuiti fra le classi prime, seconde e terze.

Di seguito i risultati riportati:

Classe di violino – professoressa Monica Bonanno

Prima media

2° premio Gioia Risio punti 93/100

2° premio Ambra Torda punti 94/100

3° premio Chiara Gira punti 89/100

3° premio Martina Pisani punti 87/100

Seconda media

2° premio Syria Tittoni punti 92/100

Terza media

2° premio Beatrice Mazzilli punti 92/100

2° premio Marta Santarelli punti 92/100

2° premio Sofia Rodorigo punti 91/100

3° premio Francesco Nobili punti 88/100

Classe di pianoforte – professoressa Jelena Rudika

Prima media

2° premio Leonardo Maria Sgambato punti 93/100

2° premio Saverio Cruciani punti 93/100

2° premio Rebecca Rinaldi punti 92/100

2° premio Ettore Stocco punti 92/100

2° premio Alexandra Di Giacomo punti 90/100

2° premio Quintetto tastiere prima media punti 93/100 (Leonardo Maria Sgambato, Saverio Cruciani, Rebecca Rinaldi, Ettore Stocco, Alexandra Di Giacomo)

Seconda media

1° premio Lorenzo Costa punti 95/100

1° premio Elisa Paciucci punti 95/100

2°premio Christella Leano punti 94/100

2° premio Anita Blasi punti 93/100

2° premio Alexandru Stefan Vascan punti 92/100

2° premio Gabriele Passalia punti 91/100

3° premio Barbara Francesca Sperati punti 88/100

Terza media

1° premio Gaia Marchetti punti 97/100

1° premio Giulia Gira punti 95/100

2° premio Ensemble tastiere e macchina da scrivere terza media punti 94/100 (Gaia Marchetti, Giulia Gira, Viola Pennacchini, Gioia Cortegiani, Michael Faraglia)

Classe di flauto – professor Marco Bruni

Terza media

1° premio Miriam Carillo punti 96/100

1° premio Alessia Dolso punti 95/100

Classe di chitarra – professor Gianmario Troiani

Prima media

2° premio Jasmine Kumar punti 94/100

2° premio Maria Laura Bianco punti 93/100

Seconda media

1° premio Leonardo Ometto punti 96/100

2° premio Lorenzo Valentini punti 94/100

2° premio Tommaso Caramignoli punti 93/100

1° premio Ensemble chitarre seconda media punti 95/100 (Maria Viola Bordi, Emma Colantoni, Simone De Cicco, Leonardo Ometto, Chiara Fabi, Lorenzo Valentini, Tommaso Caramignoli)

Terza media

1° premio Miriam Dell’Uomo D’Arme punti 95/100

1° premio Luca Battilocchi punti 95/100

2° premio Silvia Bertoni punti 94/100

2° premio Lavinia Evangelisti punti 93/100

2° premio Quintetto chitarre terza media punti 94/100 (Miriam Dell’Uomo D’Arme, Silvia Bertoni, Luca Battilocchi, Lavinia Evangelisti, Beatrice Mannarà)

A conclusione di questo anno scolastico il team di docenti di strumento musicale desidera salutare con affetto famiglie e studenti, ringraziando tutti per l’impegno profuso e il supporto al lavoro svolto.

Un saluto speciale come ogni anno va agli studenti di terza media che salutano l’istituto e proseguiranno altrove gli studi, augurandogli il meglio e sperando che la musica resti sempre nei loro cuori, anche nel ricordo delle loro performance. Infine, un pensiero dal professor Marco Bruni, per anni docente di flauto e colonna dell’indirizzo musicale:

«Cari alunni, cari genitori, siete stati per tanti anni una felice emozione nella mia carriera scolastica. Voglio ringraziarvi andando via (da Rieti) in punta di piedi, senza fare troppo rumore perché questo momento rimanga lieve ed unico per tutti. Un abbraccio a presto e buona vita a tutti».