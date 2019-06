RIETI - E' allerta, per il futuro, in vista del piano di dimensionamento. Concluse le deroghe previste per le aree coinvolte nel sisma, prossimamente anche il Reatino sarà coinvolto del piano di dimensionamento degli istituti scolastici.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 12 GIUGNO



© RIPRODUZIONE RISERVATA