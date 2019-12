© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI , Giovani e letteratura si incontrano grazie all’evento “I Have A Dream”, promossa dall’Associazione Culturale “Santa Barbara nel mondo.Un’occasione per conoscere più da vicino alcuni autori reatini sotto i 35 anni, con a 5 incontri letterari all’interno del centro commerciale Coop Futura, dove l’evento avrà inizio oggi pomeriggio alle 17.00. A moderare il tutto un’appassionata del settore, la studentessa Ida Luisa De Luca, che orienterà i partecipanti attraverso gli ultimi libri dei vari autori, ponendo loro domande sulle opere e sul mestiere di scrivere.Un’iniziativa sicuramente interessante scandita in 5 giorni, da oggi fino al 14 dicembre, durante i quali i partecipanti potranno fare la conoscenza di Emanuela Cardone con il libro “Il carcere, la pena ieri e oggi.Ruolo del volontariato e proposte di rieducazione”; Pier Luca Aguzzi ed il suo “Quanto pesa il cielo?”; Annalisa Ferri, autrice de “L’odore del fieno di giugno”; Anastasia Stracchi e le sue “Gondole nere a Venezia” ed in conclusione Sueli Tosoni con “L’Introspezione”.L’ingresso è libero per tutti gli incontri.