© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Alcli Donna non si ferma. Il gruppo di screening dell'Alcli Giorgio e Silvia dopo la Camminata per la vita di domenica 29 settembre che ha registrato una straordinaria partecipazione registrando oltre 700 prenotazioni agli esami, prosegue il suo impegno nella prevenzione anche in provincia con l'iniziativa “Screening in piazza”.A Montorio in Valle volontari dell'Alcli Donna insieme al personale sanitario saranno presenti domenica 6 ottobre a partire dalle 8.30 nella piazza principale del comune per le prenotazioni agli esami preventivi contro il tumore al seno, al colon retto e alla cervice uterina.Dopo Montorio in Valle la prossima tappa sarà ad Osteria Nuova (Frasso Sabino) in occasione della tradizionale Fiera che si svolgerà come di consuetudine la prima domenica di novembre. In programma invece nel mese di dicembre anche una giornata di screening all'interno della Mostra mercato dell'artigianato di Greccio.“L'Ottobre Rosa“ la Campagna di prevenzione oncologica promossa dalla Regione Lazio insieme all'Asl di Rieti in collaborazione dell'Alcli e della Lilt, si concluderà nel mese di dicembre.