Gli scout del Gruppo Rieti 1 ricordano il fondatore Baden Powell con una giornata alla scoperta del territorio / Le foto

RIETI - “Non esiste buono e cattivo tempo, ma solo buono e cattivo e cattivo equipaggiamento”.

Così gli Scout del Gruppo Rieti 1 hanno ricordato il loro fondatore Baden-Powell, nel giorno in cui gli scout di tutto il mondo festeggiano la Giornata del Pensiero in concomitanza con l'anniversario della nascita del fondatore dello Scautismo Robert Baden-Powell. Una data, il 22 febbraio, che rappresenta l’occasione di riflettere sul movimento di fratellanza internazionale e sulle azioni utili per rafforzarlo e sostenerlo.

Entusiasti i Lupetti (ragazzi tra gli otto e i dieci anni) e gli Esploratori (di età compresa tra gli undici e i quindici anni) nelle attività di scoperta della natura, all’interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e nelle zone circostanti come i resti romani della villa di Quinto Assio e del canale di Santa Susanna.

“L’obiettivo educativo – hanno spiegato i Capi Scout - era proprio la riscoperta del fascino della natura, sia come ambiente ideale di gioco e avventura, sia come oggetto di studio e osservazione, sia come elemento di contemplazione di Dio. Questa scelta si è resa necessaria dopo tanto periodo di isolamento e vita sedentaria, ma anche perché questo periodo pre-primaverile può suscitare, nei ragazzi, particolari e positive emozioni”.

I Lupetti hanno esplorato il lago di Ripasottile, con l'aiuto di un Guardia Parco hanno scoperto gli animali e le piante che lo abitano: dagli aironi in nidificazione avvistati col binocolo, alla scoperta e classificazione delle varie orme di animali.

Allo stesso tempo, gli Esploratori hanno fatto un'escursione ammirando il paesaggio, gli animali e le piante, per poi osservare la villa romana d’Assio, apprezzandone le maestose rovine, non prima di aver dedicato un momento di preghiera alla Regina Pacis, per chiedere che la guerra finisca presto.

Gli Esploratori hanno poi testato le loro capacità di pionieristica nella costruzione di due barelle con sistemi di fortuna.

I Lupetti e Esploratori del Gruppo si sono ritrovati nei pressi del canale di Santa Susanna dove hanno ricordato la nascita del fondatore Baden Powell, per poi divertirsi tutti insieme con molti giochi tipici scout.

“Il vivere nella natura attraverso il gioco, l’esplorazione e la contemplazione – hanno aggiunto i Capi Scout - è un fondamentale strumento del metodo dello Scoutismo, il cui obiettivo educativo è la formazione completa dei ragazzi e ragazze affinché diventino donne e uomini in gamba, buoni cristiani e colmi della gioia di vivere”.