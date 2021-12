Rieti, consegnato a Paolo Maldini il premio Manlio Scopigno di "Manager of the year" da Fabrizio Formichetti

RIETI - Paolo Maldini ha ricevuto il premio "Manlio Scopigno" come "Manager Of The Year" della stagione 2020. La bandiera del Milan e del calcio italiano, ora Technical Area Director dei rossoneri, è stato raggiunto a Milanello dal patron della manifestazione, Fabrizio Formichetti, che gli ha consegnato il premio.

“Come Presidente dell'Asd Scopigno Cup che organizza i Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici sono stato orgoglioso di consegnare questo premio a Maldini - spiega Fabrizio Formichetti - Paolo è un personaggio che incarna perfettamente i valori che intendiamo promuovere sia con la Scopigno Cup che con i premi Scopigno e Pulici”.

Non solo, perché sempre nell'ottica della promozione del territorio a Maldini sono stati consegnati anche alcuni prodotti tipici di alcune aziende dell'amatriciano.

Questa la motivazione con cui la giuria dei premi Manlio Scopigno ha deciso di assegnare proprio a Paolo Maldini il premio: "“Dopo aver fatto, sul campo, la storia del Milan, della Nazionale e del calcio, si sta rivelando un grande dirigente. Da giocatore è stato uno dei migliori difensori della storia, esaltando inizialmente come terzino fluidificante, ruolo inventato proprio da Scopigno nel Vicenza con Savoini. Da direttore tecnico del club rossonero è stato capace di coniugare risultati sportivi eccellenti con una gestione economica oculata e lungimirante. È stato un punto di riferimento fondamentale per la rinascita del Milan, per scrivere una nuova puntata di una saga infinita”.