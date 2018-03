di Christian Diociaiuti

RIETI - Se l’aggiudica la Ternana ai rigori la Coppa Fair Play della Scopigno Cup. Finisce ko il Frosinone. Finisce 5-3 dopo i calci di rigore: i tempi regolamentari della gara che è stata giocata a Cantalice, si sono chiusi 1-1, con un gol per tempo.



LA GARA DEL RAMACOGI

Appuntamento di festa per Cantalice e il Ramacogi che si regala una partita emozionante. Sensazioni particolari per la squadra biancorossa che si è trovata ad ospitare il Frosinone, squadra del club in cui milita bomber Federico Dionisi. Il match, nel primo tempo si chiude 1 a 0 per la Ternana con il gol praticamente sul duplice fischio di Siracusa. Così come la Ternana, a fine primo tempo, si è portata in vantaggio, il Frosinone pareggia a gara finita. A segnare è Ortenzi (a segno pure nella prima giornata), centrocampista reatino classe 2001 ed ex Rieti. La gara, poi si è poi decisa ai rigori, 4-2 (5-3 dcr). Per la foto si ringrazia Matteo Formichetti.



GRAN FINALE

Ora tutti i riflettori sono puntati sulla partita finale che si giocherà lo stadio Manlio Scopigno alle 17 con ingresso gratuito. La partita in programma è tra Palmeiras e Cagliari, finale inedita del torneo nei suoi 26 anni di vita. I sardi e la squadra brasiliana cercano entrambe il secondo titolo. in particolare i sudamericani lo vorrebbero per il secondo anno di fila; per il Cagliari vincere nello stadio dedicato all'unico allenatore che ha regalato alla prima squadra uno scudetto, ha un grande valore. La partita verrà trasmessa in diretta su RaiSport. Dopo la gara le premiazioni delle squadre e dei singoli che si sono distinti in 4 giorni di partite.

Venerdì 30 Marzo 2018



