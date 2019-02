Ultimo aggiornamento: 16:39

RIETI - Procedono senza sosta i preparativi per l'organizzazione dell’edizione numero 27 della “Scopigno Cup”,World Football Tournament Under 17, , che quest’anno si svolgerà dal 16 al 19 aprile nella città di Rieti ed Amatrice e non solo.Inoltre, la “Scopigno Cup” tornerà dopo una pausa dovuta al sisma a disputarsi anche ad Amatrice presso il campo “Tilesi” di Amatrice che sarà sede di un girone di qualificazione e dove proprio il 16 aprile è prevista la partita inaugurale del torneo con diretta integrale su Rai Sport.Le stesse telecamere del canale sportivo nazionale trasmetteranno anche la finale del torneo in programma a Rieti il 19 aprile presso lo stadio “ Manlio Scopigno”. Rimanendo in tema di conferme, l’Asd Scopigno Cup rende noto di aver rinnovato, anche per l’edizione 2019, la sponsorizzazione tecnica con il noto marchio EYE, emergente azienda sarda d’abbigliamento sportivo in forte espansione in Italia e in Europa.«Stiamo cercando di allestire un evento che sia degno della propria tradizione – ha dichiarato il Patron Formichetti – nonostante le difficoltà di carattere economico e logistico. Stiamo comunque organizzando un evento di caratura internazionale in modo da dare sempre più risalto ad una manifestazione giovanile importante che da ben ventisette anni porta il nome di Rieti e della sua splendida provincia in giro nel mondo».In attesa di conoscere il lotto completo delle dodici squadre partecipanti all’edizione 2019, si registrano già le presenze ufficiali di quattro società importanti di serie A come la Roma, la Lazio, il Cagliari, Frosinone, Malmoe, Lokomotiv.Come da tradizione infine, l’Asd Scopigno Cup sta organizzando una serie di eventi collaterali al torneo, tutti improntati sulla solidarietà, cultura e il turismo attraverso la scoperta dei luoghi piu ameni della Città e Provincia di Rieti e delle sedi dei rispettivi gironi della manifestazione.A questo proposito, l’organizzazione ci tiene a ringraziare sentitamente l’Istituto Magistrale reatino “Elena Principessa di Napoli” e il suo Dirigente Scolastica Professoressa Geraldina Volpe per la fattiva collaborazione nell’organizzazione della manifestazione, grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro ratificato proprio con la “Scopigno Cup” a partire da quest’anno scolastico.