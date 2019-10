PREMIO MANLIO SCOPIGNO

RIETI - Procedono spediti i preparativi per la cerimonia di consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici che si svolgerà lunedì prossimo, 14 ottobre, ad Amatrice a partire dalle 17 all’Area Food.Premi che la prestigiosa giuria presieduta da Fabrizio Formichetti e composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo hanno deciso per la stagione 2018/19 di assegnare i prestigiosi riconoscimenti.Miglior allenatore di Serie A Gian Piero Gasperini (Atalanta)Miglior allenatore di Serie B Fabio Liverani (Lecce)Miglior giocatore di Serie A Cristiano Ronaldo (Juventus)Manager of the year Fabio Paratici (Juventus)Presidente dell’anno Antonio Percassi (Atalanta)Promessa mantenuta Riccardo Orsolini (Bologna)Direttore settore giovanile Maurizio Costanzi (Atalanta)Allenatore settore giovanile Massimo Brambilla (Atalanta)Alessandro NestaRoberto PruzzoAlberto AquilaniMarco AmeliaMiglior Portiere di serie A Alessio Cragno (Cagliari )Miglior portiere di serie B Alberto Paleari (Cittadella)Parteciperanno all’evento anche gli alunni del Liceo Scientifico Sportivo Internazionale, con il quale l’Asd Scopigno Cup a breve sottoscriverà un progetto di alternanza Scuola-Lavoro, e gli alunni dell’Ifr Rieti della Scuola Alberghiera di Amatrice che delizieranno gli ospiti con il piatto tipico di Amatrice conosciuto in tutto il Mondo ossia l’Amatriciana.