RIETI - Alla Lazio la Coppa Fair Play. La formazione biancazzurra, che aveva iniziato la Scopigno Cup col sonoro 4-0 nel derby contro la Roma, chiude l'avventura reatina alzando comunque un trofeo, grazie al 4-1 rifilato alla Ternana nell'antipasto dell'epilogo della 27esima edizione del torneo internazionale.



PRIMO TEMPO DECISIVO

I ragazzi di Fabrizio Fratini, chiudono la pratica già nel primo tempo capitalizzando i gol di Marras (13') e Russo (16') rendendo praticamente inutile il forcing finale della Ternana che, nonostante i cambi, nonostante un atteggiamento più offensivo, non riesce a scalfire l'assetto difensivo della Lazio, brava invece a trovare anche il gol del 3-0 con Bertini. Nel finali arrivano anche le marcature di Orlandi (Lazio) e Paolocci (Ternana).

UNA "PUNTA" DI REATINITA'

In campo, nella Ternana, l'attaccante reatino Gabriele Onesti, prodotto della scuola calcio del Rieti, figlio di Simone Onesti ex tecnico amarantoceleste (in Eccellenza), con un trascorso anche come responsabile del settore giovanile (stagione 2014/2015). Ma anche per Roberto Borrello, tecnico delle "Fere", quel pizzico di amarcord che non guasta mai, per uno che la maglia del Rieti l'ha difesa sia in campo (fine anni '90, gestione Gianni), che in panchina, l'anno del secondo anno di C2 (2006/2007), quando - subentrato a Ferazzoli - venne esonerato dopo 15 giornate e rimpiazzato dallo stesso tecnico capitolini che però non riuscì ad evitare la retrocessione.

IL TABELLINO

LAZIO-TERNANA 4-1 (p.t. 2-0)

LAZIO: Caruso (1'st Peruzzi), Pingitore (10'st Battistelli), Cornacchia, Darini (25'st Pica) , Franco, Tempestilli (25'st Bertini), Marras, Francia, Guadagnoli (15'st Kammou), Pesciallo (9'st Orlandi), Russo. All.: Fratini.

TERNANA: Tamburelli, Pattelli (8'st Mora), Fratoni, Gaggiotti, Canciani, Gregori (25'st Libera), Nunzi (1'st Borghetti), Bravi (5'st Malerba), Vergaro (25'st Sabatini) , Lamberti, Onesti (25'st Paolocci). A disp.: Marinaro, Ferroni. All.: Borrello.

ARBITRO: Arcidiacono di Roma 1 (Leonardi di Ostia e D'Ottavio di Roma 2).

RETI: 13' Marras, 16' Russo, 27'st Bertini, 38' st Orlandi, 39' st Paolocci

NOTE: spettatori 100 circa. Nessun ammonito. Angoli 6-3. Recupero: 0-3.

