Scopigno Cup: uno dei gironi si giocherà a L'Aquila

RIETI - La Scopigno Cup World Football Tournament Under 17 torna a L'Aquila. A dare l'annuncio il Presidente dell'Asd Scopigno Cup Fabrizio Formichetti: «quest'anno uno dei gironi si giocherà nella prestigiosa cornice dello stadio Gran Sasso, all'indomani della promozione de L'Aquila 1927 nella serie D, un fantastico percorso di rinascita. Nessun girone quest'anno ad Amatrice, causa l'imminente inizio dei lavori di ampliamento dello Stadio Paride Tilesi e l’organizzazione non a caso ha scelto L'Aquila, anch’essa gravemente colpita dal sisma del 2009: proprio all'indomani del sisma dell'Aquila fu organizzata dall’Asd Scopigno Cup presso lo Stadio Manlio Scopigno di Rieti, durante l'evento, una raccolta immediata di abbigliamento e generi alimentari a favore degli amici aquilani colpiti dal sisma, nell'intento di dare un aiuto immediato».



L’Aquila inoltre ha già ospitato il torneo in un passato che evoca emozioni e tanti ricordi. «Non abbiamo avuto dubbi nello scegliere L'Aquila, quasi un passaggio di testimone con Amatrice. Ricordo nel 2011 la partita inaugurale della 19^ Scopigno Cup (L'Aquila 1927 - Nazionale USA 0-4) presso lo stadio Fattori, quando diedero il calcio d'inizio i genitori di Luca Lunari, reatino morto a seguito del crollo della Casa dello Studente. Poi ancora l'edizione del 2016 disputata al Fattori e del 2017 disputata al Gran Sasso sempre con un girone di qualificazione. Torniamo a L'Aquila grazie al fondamentale aiuto dell'amministrazione comunale e de L'Aquila 1927: ci attendiamo un grande pubblico e tanto affetto che abbiamo sempre contraccambiato».



In attesa di stabilire le località definitive degli impianti sportivi e stadi sui quali si svolgerà l'edizione 2023 del torneo, sono già note da tempo le date (dal 22 al 25 agosto 2023). «La nostra speranza -conclude Formichetti- è di tornare già da quest’anno al nostro Stadio Manlio Scopigno, sede naturale e casa dell’evento».



«Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la scelta dello Stadio Gran Sasso quale sede delle partite di un girone dello Scopigno Cup, uno dei tornei di calcio giovanile più prestigiosi a livello internazionale - dichiara il presidente de L'Aquila 1927, Massimiliano Barberio - Un riconoscimento al nostro percorso di risalita verso palcoscenici calcistici più consoni ad un capoluogo di regione ed alla rilevanza di un impianto sportivo che abbiamo avuto il coraggio di prendere in gestione e che stiamo cercando di migliorare ulteriormente di concerto con l’Amministrazione comunale per farne un punto di riferimento del centro Italia».



«Si tratta di un importante riconoscimento per la nostra città, per la sua tradizione sportiva e l’attenzione che l’amministrazione ha rivolto confronti dello stadio Gran Sasso-Acconcia e sull’impiantistica cittadina, per i quali saranno impiegate risorse significative nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr destinate al potenziamento e all’ammodernamento. Siamo lieti che gli organizzatori abbiano scelto la struttura aquilana per un appuntamento di rilievo per il calcio giovanile e i talenti che potranno mettersi in mostra nell’ambito della rassegna» ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.