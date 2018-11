Ultimo aggiornamento: 16:53

RIETI - Inizia a chiudersi un cerchio aperto lo scorso 8 ottobre, riguardante i premi Scopigno. Dopo il grande entusiasmo e la perfetta riuscita dell'evento principale, andato in scena proprio agli inizi di ottobre all'Auditorium Varrone, oggi il secondo atto. Tra gli ospiti attesi nella prima giorntata, tra gli altri, c'erano anche Ciro Immobile e Alessandro Murgia, i due giocatori della Lazio che avevano dovuto rinunciare alla partecipazione per via dei rispettivi impegni con la nazionale maggiore e quella Under 21. Proprio questa mattina il patron della Scopigno Cup Fabrizio Formichetti si è recato a Formello, centro di allenamento della società biancoceleste, per consegnare i premi ai due giocatori. Ad Immobile è andato quello di miglior giocatore della passata stagione, con i 21 gol realizzati, mentre a Murgia quello di "Promessa mantenuta".Mancano ancora dei premi all'appello, come quello al presidente del Cagliari Giulini, ma soprattutto a Massimiliano Allegri come "Miglior allenatore" della scorsa stagione. Proprio il patron Formichetti ha dichiarato: «Presto consegneremo il premio anche a Massimiliano Allegri», chissà, magari alla Continassa oppure direttamente all'Allianz Stadium. Intanto l'evento si è arricchito comunque di altri due nomi importanti, molti dei quali, come Murgia, hanno mosso i primi passi proprio nel torneo oramai diventato punto di riferimento importante per il calcio giovanile in Italia e non solo.