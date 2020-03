RIETI - L’Asd Scopigno Cup organizzatrice dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, si unisce al dolore della famiglia per la perdita di Gianni Mura, presidente della giuria dei premi e soprattutto colonna del giornalismo sportivo italiano.



«Siamo addolorati - afferma Fabrizio Fomichetti, presidente Asd Scopigno Cup - per la prematura scomparsa di Gianni Mura. Se ne va non solo un grandissimo cronista sportivo, ma anche una penna sensibile, acuta e mai banale. Ciao Gianni ci mancherai, ti sia lieve la terra. Alla moglie Paola e a tutta la famiglia le nostre più sentite condoglianze». © RIPRODUZIONE RISERVATA