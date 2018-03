di Christian Diociaiuti

IL MATCH

LA GIORNATA

IL TABELLINO

LA CLASSIFICA FINALE

TUTTI I PREMI

RIETI - Ancora Brasile, ancora Palmeiras, per due volte di fila. I sudamericani di Artur Itiro vincono il secondo titolo consecutivo della Scopigno Cup. Lo fanno battendo in finale, davanti alle telecamere di RaiSport, il Cagliari. Il risultato è 2-1: avanti i sardi, i brasiliani pareggiano tra fine primo tempo e allungano a metà secondo, portando a casa la Coppa al termine di una finale al solito bagnata dalla pioggia (è una tradizione) e davanti a un pubblico di appassionati. Come detto, la finale è stata trasmessa da RaiSport e colorata dai bambini e dalle bambine delle scuole calcio (in campo anche le ragazze 2006 di Roma e Ternana), nonché dalla scuola portieri Numero Uno e dalle ginnaste della Eos. Prima del fischio iniziale, esibizione della banda Granatieri di Sardegna, che ha eseguito gli inni nazionali.Una finale di grande livello: i primi 35’ di gioco sono equilibrati con ambo le formazioni attente a non concedere troppo campo ai rispettivi avversari. Gabriel Silva va vicino al vantaggio, ma dopo tre minuti risposta dei ragazzi di Melis, grazie ad un preciso colpo di testa di Pici che gira in gol un bel cross dalla sinistra di Contini. Alla mezzora passata il pareggio del Palmeiras: punizione da venticinque metri del solito Gabriel Silva che l’estremo sardo respinge corto, e male, proprio sui piedi di Joao Cesco. È lui a insaccare e a mandare tutti a riposo sul pari. Nella ripresa, i sardi di partono subito forte ma sono i brasiliani a controllare i ritmi di gioco e al 18’ completano la rimonta grazie al fiuto del solito Gabriel Silva (anche miglior giocatore del torneo), che anticipa con un fine tocco l’uscita di Cabras dopo la sponda di testa di Ramon. Sul finale di partita il Cagliari cerca il pari ma non riesce, almeno in due occasioni.La giornata si è aperta con le semifinali Cagliari-Roma 2-1 e Palmeiras-Dinamo Mosca 2-0. Nel pomeriggio il successo, ai rigori (5-3, 1-1 al 50’) della Ternana sul Frosinone, a Cantalice nella Coppa Fair Play intitolata a Torquato Cocuccioni. Nei tempi regolamentari (1-1), per il Frosinone, anche il gol del reatino Alessio Ortenzi (2001).Lucas, Kaique, Tatavitto, Geilson, Joao Victor, Wanderson (14’st Caique), Ramon, Gabriel Silva (27’st Daniel), Brendon (29’pt Marcos), Gabriel, Joao Cesco. A disp.: Leandro, Rondinely, Washington, Vitinho. All. Artut Itiro.Cabras, Pici, Corda (34’st Zedda), Carboni, Boccia, Dore (27’st Cossu), Cannas, Marigosu (32’st Pinna), Contini, Cancellieri, Ledda (22’st Cusumano). A disp: Piga, Vinci, Urbanski, Agostinelli. All. Martino Melis.Livio Marinelli di Tivoli (Pagliardini e Scatragli di Arezzo).20’pt Pici (C), 32’pt Joao Cesco, 18’st Gabriel Silva (P).ammoniti Kaique (P), Joao Cesco (P).1. Palmeiras2. Cagliari3. Roma4. Dinamo Mosca5. Frosinone6. Olbia7. Ternana U.8. Lazio9. Atalanta10. Rieti11. Scuola Calcio Gigi Riva12. NordhornMiglior giovane promessa (Premio Mirko Fersini): Nicolò Cannalichio (Ternana)Miglior giocatore del torneo: Gabriel Silva Vieria (Palmeiras)Miglior cannoniere (Premio Roberto Laureti): Valentin Zekhov (Dinamo Mosca)Miglior promessa (Portieri Numero Uno): Emanuele Neri (San Paolo Ostiense)Miglior allenatore del torneo: Martino Melis (Cagliari)Miglior giocatore della finale: Wanderson Luis da Silva Sousa (Palmeiras)Premio al giocatore più giovane: Giorgio Cittadini (Atalanta)Premio Disciplina (Premio Luigi Festuccia): Nordhorn (Germania)Miglior portiere: Lucas Bergantin Braganca (Palmeiras)Premio Platinum Gol: Gianluca Contini (Cagliari)Coppa Fair Play (Premio Torquato Cocuccioni): Ternana Unicusano