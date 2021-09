Scopigno Cup, vince l'Inter, pareggia la Roma. Foto. Ora le sfide decisive per accedere alla finale

Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:52

RIETI - Prosegue la 29^ Scopigno Cup Amatrice - Rieti World Football Tournament Under 17, memorial Manlio e Loris Scopigno con la seconda giornata di gare disputate oggi presso lo stadio "Marco Gudini" di Rieti.

Questa mattina si è svolta la visita delle squadre partecipanti alla scoperta delle bellezze della Città di Rieti e alla Mostra Internazionale di Arte e Pittura realizzata dall'A.S.D. Scopigno Cup.

Questa sera ore 21.30 su RTR canale 864, speciale 29° Scopigno Cup 2021 con dirigenti e allenatori delle squadre partecipanti. Diretta Streaming Facebook, pagina RTR.



BRØNDBY IF – A.S. ROMA (2-2) / Rieti (Stadio “Marco Gudini”) - ore 15,00

BRØNDBY IF: Schou; Bjergfeldt, Gulstorff Pedersen (23' Søndergaard P. B.), Øzkul, Tran; Nartey, Durley, Jensen M.; Jalaei (8'st Salah); Kold, Harritsø (8' st Schaffalitzky de muckadel).

A disp.: Pedersen (GK), Allentoft, Agyekum, Sørensen, Sommerlund Eriksen, Søndergaard M.

All.: Jensen S.

AS ROMA: Mengucci; Morgantini (1' st Bouah), Boldrini, Ienco, Cavacchioli; Della Rocca, Cichella, Graziani (C); Rozzi; Misitano (1' st Polletta), Tarantino.

A disp.: De Franceschi (GK), Touadi, Plaia, Mulè, Marazzotti, Wiklund, Cipolletti.

All.: Ciaralli.

Marcatori: 13' pt Rozzi (R), 19' pt Harritsø (B), 26' pt Rozzi (R), 23' st Durlev (B).

Arbitro: Sig. Giovanni D'Anelli di Ciampino.

Assistente 1: Sig.ra Eleonora Negro di Roma 1.

Assistente 2: Sig. Leonardo Degli Abbati di Roma 1.

Note:

Ammoniti: 22' pt Durlev (B), 22' st Bouah (R).

Espulsi: nessuno.

ASD Lodigiani Calcio vs FC Inter 0-6 - Rieti (Stadio “Marco Gudini”) - ore 18,00

ASD LODIGIANI CALCIO: De Santis (21’ st Timpani); Carfagna, Della Volpe (C) (18’ st) Stancampiano), Piermattei, Fravili (10’ st Sartacci); Greggi (6’ st Di Santo), Pulci, Marcelli (10’ st Chirichello), Chivu; Cicchetti (10’ st De Angelis); Colaiacomo.

A disp.: Izzo, Catani, Rinaldi.

All.: Gaetano Magro.

FC INTER: Cecchini; Miconi, Casani T., Ndianefo (11’ st Casani T.), Gallo (10’ st Castegnaro); Mazzola, Stanković (C) (11’ st Bovo), Berenbruch (11’ st Ciuffo); Quieto (11’ st De Pieri); Vedovati (11’ st Esposito), Spinaccè (13’ st Pedrini).

A disp.: Tommasi, Fois.

All.: Polenghi.

Arbitro: Sig. David Nuccetelli di Roma 2.

Assistente 1: Sig. Marco Bosco di Roma 1.

Assistente 2: Sig. Luca Passeri di Roma 1.

Marcatori: 7’ Berenbruch (FC Inter), 19’ Vedovati (FC Inter), 3’ st De Pieri (FC Inter), 12’ st Esposito (FC Inter), 13’ st Esposito (FC Inter), 30’+1 st De Pieri (FC Inter).

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.



PROGRAMMA 29^ SCOPIGNO CUP 2021

2 SETTEMBRE 2021

Ore 15,00 - S.S. LAZIO – BRONDBY (Danimarca) (Stadio Gudini Rieti);

Ore 17,30 - DOMZALE (Slovenia) – INTER (Stadio Gudini Rieti);

3 SETTEMBRE 2021

Ore 10,00 - FINALE 3° e 4° POSTO (Stadio Tilesi Amatrice) ;

Ore 15,15 - FINALE 29° SCOPIGNO CUP 2021 (Stadio Tilesi Amatrice) (DIRETTA RAI SPORT Canale 58)

Ore 16,45 – PREMIAZIONE E CERIMONIA DI CHIUSURA