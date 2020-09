Rieti, Scopigno Cup al Gudini, la Lazio batte il Pescara 2-1 e torna a sperare nella finale. Foto

RIETI - Lazio di rimonta. Spettacolo nella seconda gara della seconda giornata dello Scopigno Cup. I biancocelesti piegano 2-1 il Pescara tenendo aperto ogni discorso nella terza e caldissima giornata di domani.



E' proprio il Pescara a partire meglio: gli abruzzesi tengono bene il campo e passano meritatamente in vantaggio al minuto 19' del primo tempo grazie a Di Meo, bravo a chiudere una bella azione corale.

All'intervallo il Delfino è avanti 1-0. La reazione della Lazio arriva nella ripresa ed è veemente. I biancocelesti prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa, senza creare però clamorose occasioni da gol. Il Pescara non riesce a ripartire e soffre, e alla fine arriva il pareggio, precisamente al minuto 20 del secondo tempo con Rossi, che riceve un pallone dalla corsia destra e lo gira in porta col piattone. La Lazio fiuta le difficoltà del Pescara e alla fine strappa bottino pieno. Al 30' altra azione insistita della squadra di Alboni, chiusa da un tocco sottomisura di Crespi. Vittoria pesantissima che rimescola totalmente le carte.

Non è infatti da escludere un arrivo di tre squadre a 6 punti, con l'unica certezza rappresentata dal Lugano, a secco dopo due gare e già certo di giocare la finale per il terzo posto. Nel programma di domani, alle 15, la Juventus sfiderà il Pescara, mentre la Lazio se la vedrà con il Lugano. Alla Juventus basta un punto per la finale, in caso invece di vittorie di Pescara e Lazio saranno tre squadre a sei punti, una eventualità dove conterà la differenza reti.



Il tabellino

S.S. Lazio: Magro, Ruggeri, Quaresima, Tallini (28'Marafini) , Mancini,(36' Bedini) Del Mastro, Serafini (42' Milani), Troise (64' Nori), Crespi, Napolitano (42' Rossi), Legnante (62' Nannini). A disp. Sternini, Abathen. All. Albini

Delfino Pescara 1936: Gallo, Colarelli (52' Padalino), Capaldo, Dyeye (49' D'Innocenzo), Marchegiani, Scipione, Scipioni (42' Ripani), Rossi (42' Di Dio), Patane' (55' Canale), Di Meo (55' Rega), Dagasso (62' Mandrone). A disp. Mattia, Savarese. All. D'Alesio

Arbitro: Maksym (Tivoli).

Marcatori: 19' pt Di Meo (P), 20' st Rossi (L), 30' st Crespi (L).

