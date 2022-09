La Fluminense conquista la Scopigno Cup: Lazio ko 3-1. La Roma trionfa fra le donne. Foto

RIETI - Vince la Fluminense la trentesima edizione della Scopigno Cup: ad Amatrice i brasiliani vincono per 3-1 contro la Lazio.

Elias e Brasilia segnano le prime due marcature nel primo tempo. Nel secondo tempo la Lazio accorcia le distanze con Cuzzarella, ma Elias porta il punteggio sul 3-1 e la vittoria per i sudamericani che dopo le vittorie in Svizzera e in Olanda firmano il tris anche in Italia.

Oggi a suonare l’inno d’Italia ad Amatrice, la Banda Nazionale dei Granatieri di Sardegna. A dare il calcio di inizio nella finale il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e il il Comandante Interforze NBC Fambrini.

Durante la semifinale Fluminense Roma ha dato il calcio di inizio l'ex giocatore della Roma e Fiorentina Giancarlo De Sisti.

Nel corso dell'intervallo della finale si è svolta la premiazione della Prima edizione del Trofeo Scopigno Cup Femminile che si è svolto stamattina sul Campo Tito Flavio Vespasiano a Cittareale ed ha visto vincitrice la Roma.

Hanno partecipato alle premiazioni il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, il sindaco di Cittareale Francesco Nelli, il Presidente della Fondazione Varrone Mauro Trilli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Bruno Bellini, il Capitano della Compagnia Carabinieri di Cittaducale Cap. Mascolo. Ad Amatrice anche la famiglia Pulici con il Vice Presidente ASD Scopigno Cup Gabriele Pulici e James Wilson.

Alle premiazioni presente anche Alessandro Tantulli di CRAI Tirreno e Fabrizio Neri per UMBRO.

Intervenuto anche Don Alessandro Rossini, della Casa Arcobaleno Rieti che ha illustrato il progetto nel quale partecipa anche CRAI TIRRENO con la fornitura di beni di prima necessità.

«Archiviamo anche quest'anno un'edizione che ha introdotto novità, prima fra tutte il trofeo femminile e ben sei sedi di gioco - spiega il Presidente ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti - siamo già al lavoro per la prossima edizione, sempre nello spirito che anima il torneo che non veicola solo i valori sportivi ma anche la promozione del turismo, della cultura e delle specialità enogastronomiche del territorio».



ELENCO PREMIATI

Primo Classificato Premio CRAI: FLUMINENSE

Secondo Classificato Premio Intesa San Paolo: S.S. LAZIO

Premio Capocannoniere "Paolo Rossi" CRAI: ELIAS (FLUMINENSE)

Premio miglior portiere “Felice Pulici” RI TEC: FRANCESCO TOMMASI (INTER)

Miglior Giocatore TERRE SABINE: PEDRO (FLUMINENSE)

Miglior Giovane Promessa Premio “Mirko Fersini” Salumificio SANO: AZIZ EREN BALABAN (Fenerbahçe)

Premio Miglior Difensore della Finale CASEIFICIO STORICO AMATRICE: JANDERSON (FLUMINENSE)

Miglior Allenatore del Torneo FONTE COTTORELLA: LAROCCA (FLUMINENSE)

Premio Numero 1 Miglior Promessa Portieri AUTOQUATTRO: GIORGIO STOMEO (ROMA)

Premio Giocatore Più Giovane VISION OTTICA RINALDUZZI: CIARDI (INTER)

Premio Platinum Goal RISPARMIO CASA: IVANOE SESSA (LAZIO)

Premio Miglior Centrocampista UMBRO: GIACOMO ARDUINI (ROMA)

Premio Migliore Attaccante PANITTI CLAUDIO: GELLI (SS LAZIO)

Premio Miglior Difensore RI TEC: MUSTAFA EMIR AKYILDIZ (Fenerbahçe)

Premio Disciplina “Luigi Festuccia” UMBRO: CANTALICE

Premio Fair Play “Torquato Cocuccioni” PULIGIEN: INTER



SS Lazio vs Fluminense FC 1-3 (FINALE TORNEO)



SS LAZIO (4-2-3-1) : Renzetti; Ceccarelli, Ercoli, Silvestri (C), Barone (22' Volpe), Cesari, Ferrari, Marinaj (22' Paolocci [C]), Serra, Gelli (57' Gningue), Sessa (36' Cuzzarella).

A disp.: Ciardi (GK), Bordoni, Stano.

All.: Terlizzi.



FLUMINENSE FC (4-2-2-2) : Antônio Carlos; Júlio César, Gorgulho, Janderson, Riquelme; Fábio (C), Wallace; Matheus Pedro (70' Isaque), Víctor Kauan; Kauã Elias, Brasília (62' Matheus Reis).

A disp.: Gustavo, Mateus Esteves, Kelwin, Dayvisson (GK).

All.: Larocca.



Arbitro: Sig. Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistente 1: Sig. Andrea Zezza di Ostia Lido.

Assistente 2: Sig. Alessandro Rastelli di Ostia Lido.



Marcatori: 2' Kauã Elias (Fluminense FC), 21' Brasília (Fluminense FC), 46' Cuzzarella (SS Lazio), 53' Kauã Elias (Fluminense FC).



Ammoniti: 11' Ercoli (SS Lazio), 13' Kauã Elias (Fluminense FC), 19' Gelli (SS Lazio), 26' Gorgulho (Fluminense FC), 27' Víctor Kauan (Fluminense FC), 48' Baron (SS Lazio), 50' Volpe (SS Lazio).

Espulsi: 65' Wallace (Fluminense FC).



Note: recupero 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 5-3. Temperatura: 22°C (Prevalentemente soleggiato).

Risultati Semifinali

Lazio - Salernitana 4-0

Fluminense - Roma 1-0

Fair Play Cup

Fenerbahce-Inter 1-4

TROFEO FEMMINILE SCOPIGNO CUP: Vincitore Roma

Roma - Ternana 4-0

Ternana - Lazio 0-5

Lazio - Roma 0-7

Una manifestazione che vede anche l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, realizzata con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport ed Enit e Ministero del Turismo e la collaborazione di prestigiosi partner quali: Crai, Intesa San Paolo, Algida, Poste Italiane, Fondazione Varrone, Ri.Tec, Arexons e come fornitore tecnico la Umbro e Sixtus. Un grazie particolare alla FIGC e al Presidente Dott. Gabriele Gravina per il sostegno e a Rai Sport e Radio Radio che sono sempre vicine nella comunicazione dell’evento.