RIETI - Consegnati oggi ad Amatrice gli assegni del ricavato della mostra Internazionale di pittura organizzata dall'Asd Scopigno in occasione del 26° Scopigno Cup 2018, ai due ragazzi Martina e Claudio, rimasti orfani delle proprie famiglie a seguito del sisma di Amatrice e "adottati" idealmente.

«Un grazie di cuore a tutti gli artisti che hanno partecipato - si legge nella nota pubblicata dall'organizzazione sulla propria pagina facebook - donando una propria opera per la mostra ed al Centro Arte Angioina per la fattiva collaborazione».

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



