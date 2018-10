© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Auditorium Varrone si prepara ad accogliere grandi personaggi del mondo del calcio. Grande attesa per le 18 di oggi, quando ci sarà la consegna dei premi "Scopigno", evento che sarà accessibile solo su invito. In dubbio la presenza di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che dovrebbe ritirare il premio come "Miglior allenatore della serie A". Certa invece l'assenza di Ciro Immobile e Alessandro Murgia: i due giocatori della Lazio non hanno ottenuto i permessi dalla nazionale maggiore e da quella under 21 e quindi non ci saranno. Per la Juventus ci sarà invece Fabio Paratici, che riceverà il premio come "Manager of the year 2018" per aver portato in Italia Cristiano Ronaldo. Ci sarà anche Filippo Inzaghi, che riceverà il premio come "Miglior allenatore della serie B" della scorsa stagione, mentre Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, riceverà il premio come "Miglior presidente". Il red carpet non si esaurisce qui: Stefano Vecchi, attuale tecnico del Venezia, riceverà il premio come "Miglior allenatore di settore giovanile", mentre Roberto Samanden, attuale responsabile del settore giovanile dell'Inter verrà premiato come "Miglior direttore di settore giovanile".