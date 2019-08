© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Fermate quello scooter, di notte sveglia un quartiere intero». L'appello rivolto alle forze dell'ordine e, implicitamente, ai genitori del proprietario del ciclomotore, arriva dai residenti di Campoloniano che risiedono tra via Sandro Pertini, piazza Bettino Craxi e via Rosati, che da qualche settimana debbono fare i conti con il rumore assordante e fastidioso di «uno scooter bianco modificato» dicono che specialmente di notte nel silenzio del quartiere sfreccia a tutto gas disturbando il sonno degli abitanti.«Non sappiamo come intervenire - dicono - abbiamo segnalato la cosa alle forze dell'ordine, nella speranza che il pattugliamento notturno porti all'individuazione del responsabile». Un minorenne probabilmente, che inconsapevolmente disturba gli abitanti, i quali si appellano «al buonsenso del ragazzo e dei suoi genitori: basterebbe ripristinare l'originalità del ciclomotore per attenuare di molto il rombo stridulo e fastidioso emesso dalla marmitta».