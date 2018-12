RIETI - Attimi di paura nel corso del match tra Spes Poggio Fidoni e Cantalice (7° giornata - Under 19 provinciale).

Verso la fine del primo tempo, in uno scontro di gioco, un ragazzo del Cantalice, E.D.I (queste le sue iniziali), ha rimediato un forte colpo alla testa. All’istante, dopo gli immediati soccorsi, la partita è stata sospesa e il giocatore è stato trasportato all'ospedale de Lellis dall'ambulanza del 118.



Eusebio Dionisi (Cantalice): «Il giovane, che fortunatamente è cosciente, ha riportato un trauma cranico e un ematoma in testa. Ora la situazione è sotto controllo, ma il ragazzo rimarrà sotto osservazione e gli verrà ripetuta la Tac ogni sei ore. Speriamo con tutto il cuore di poterlo riabbracciare presto».