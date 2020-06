© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il giallo sulla scomparsa di un 58enne maceratese il cui telefonino – prima di risultare spento – ha agganciato una cella presente nel territorio del comune di Cittaducale, è terminato in queste ore quando i carabinieri del comando stazione di Camerino sono stati avvertiti dai familiari. L’uomo, residente a Camerino – secondo la ricostruzione fornita da militari – era uscito di casa per fare visita ad alcuni amici nel Reatino. Il suo telefono cellulare però si sarebbe scaricato e il 58enne (E.R. le iniziali) è risultato non più raggiungibile. Preoccupati i familiari hanno dato l’allarme nella scorsa nottata e, poco prima dell’alba, sono state diramate le ricerche che hanno impegnato le forze dell’ordine reatine che hanno focalizzato le loro operazioni nel territorio tra Capradosso e Petrella Salto dove è risultato essere avvenuto l’ultimo aggancio alla cella servente la rete di telefonia mobile locale. Ore di ansia e apprensione fino al ritorno dell’uomo, tornato nella propria città nell’odierna tarda mattinata.