RIETI - Ricerche anche nel Reatino per un giovane di Fiano Romano di cui, dalla tarda mattinata di martedì, non si hanno più notizie. Si tratta di Roberto Minuti, 26 anni, di Fiano Romano.



Il giovane, che non ha con sè il cellulare, al momento della scomparsa indossava una maglia grigia. Le ricerche dei carabinieri riguardano la Sabina Romana e il Reatino.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:32



