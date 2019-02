RIETI - E' stato trovato morto l'uomo scomparso dal pomeriggio di lunedì e per cui erano in corso le ricerche.

Si trattava di Luigi Tomassetti, di Monteleone Sabino dove era anche residente. Aveva 67 anni.



Intorno alle 17 di lunedì, l'uomo era partito da Monteleone diretto alla farmacia di Poggio Moiano, dove è arrivato. Uscito dalla farmacia, non ha più dato sue notizie. Sono scattate le ricerche.

Era alla guida dell'auto, una Fiat Panda 4x4. L'uomo è stato ritrovato, purtroppo senza vita. La causa più probabile è quella di un malore. Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA