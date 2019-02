RIETI - Un uomo è scomparso dal pomeriggio di lunedì e sono in corso le ricerche.

Si tratta di Luigi Tomassetti, di Monteleone Sabino dove è anche residente, di 67 anni.



Intorno alle 17 di lunedì, l'uomo è partito da Monteleone diretto alla farmacia di Poggio Moiano, dove è arrivato. Uscito dalla farmacia, non ha più dato sue notizie. In corso le ricerche. Al momento della scomparsa, l'uomo indossava una felpa in pile bianca e blu, pantaloni marroni. Era alla guida dell'auto, una Fiat Panda 4x4 verde scura, targata RI176892. © RIPRODUZIONE RISERVATA